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الخطوط الجوية "الملكية المغربية" تطمح لرفع أسطولها إلى 200 طائرة

الخميس، 13 يوليو 2023 02:00 ص
الخطوط الجوية "الملكية المغربية" تطمح لرفع أسطولها إلى 200 طائرة الخطوط الجوية المغربية - أرشيفية
وكالات

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أعلنت الحكومة المغربية، رفع رأسمال شركة "الملكة المغربية" للطيران، في إطار برنامج يهدف إلى مضاعفة أسطولها من 50 طائرة إلى 200 بحلول العام 2037.

وذكرت وسائل إعلام نقلا عن بيان الحكومة المغربية أن رئيس الوزراء، عزيز أخنوش، ومدير عام شركة "الملكية المغربية"، حميد عدو، وقعا مساء أمس الثلاثاء، عقد برنامج يمتد حتى العام 2037، حيث ستضاعف بموجبه الخطوط الملكية المغربية أسطولها الجوي 4 مرات لتنتقل من 50 طائرة حاليا إلى 200 خلال الـ15 عاما القادمة".

كما جاء في البيان أن العقد ينص على "رفع مساهمة الدولة في رأسمال شركة الخطوط الملكية المغربية"، لكن من دون الإعلان عن حجم هذه الزيادة.

ووفقا لـ"فرانس برس"، بلغ رأسمال الشركة نحو 370 مليون دولار خلال العام 2019، مملوكا بأكثر من 98% للدولة.

وتسعى الشركة إلى إنعاش أنشطتها هذا الصيف، بعد أزمة جائحة كوفيد-19، وأعلنت في مارس الماضي عرض رحلات بـ6.2 مليون مقعد، تربط أكثر من 90 وجهة غالبيتها في دول أوروبا التي تعد أهم مصدر للسياح الأجانب.

ويعول المغرب على تطوير القطاع السياحي، الذي يمثل حوالى 7% من إجمالي الناتج المحلي عبر تكثيف الحملات الترويجية والاستثمارات وحركة الطيران، ويطمح لاستقطاب 17.5 مليون سائح في أفق العام 2026.


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