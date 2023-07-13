وقال علاء الدينوف ـ حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس ـ إن "القوات الروسية سيطرت بشكل كامل على خط الجبهة من قرية كليشيفكا إلى المركز السكني كورديوموفكا"، وذلك مع مواصلة كييف في ضخ قواتها بالمنطقة التي قد تتلاشى في نهاية المطاف أمام النجاحات التي تحققها قواتنا على خط المواجهة " .

ومن جانبه، أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف في وقت سابق، عن إعادة انتشار مفرزة "أحمد" على اتجاه أرتيوموفسك.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، أن القتال مستمر في شمال غرب كليشيفكا حيث تحاول التشكيلات المسلحة الأوكرانية احتلال المرتفعات القريبة من القرية، وتطلق نيران المدفعية لتوفير الدعم الناري لقواتها .

وكانت تقارير إخبارية أوكرانية قد نشرت مع بداية شهر يوليو الجاري معلومات مضللة عن سيطرة قوات كييف على قرية "كليشيفكا"، لكن بوشيلين نفى ذلك الأمر.