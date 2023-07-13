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التموين تعلن بدء الأوكازيون الصيفى 7 أغسطس لمدة شهر

الخميس، 13 يوليو 2023 03:16 م
التموين تعلن بدء الأوكازيون الصيفى 7 أغسطس لمدة شهر الاوكازيون الصيفى- أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا ‏وزاريا يقضي ببدء التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" ‏2023 في 7/8/2023، وأن المدة المحددة للأوكازيون شهر ‏على أن يكون لكل محل أسبوعين. 
 
كما نص القرار ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين ‏الواقع فيها محالهم التجارية والإعلان عن ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
 
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي ومعاون الوزير أن الأوكازيون يساهم في تنشيط التجارة ‏الداخلية مؤكدا أن الأوكازيون لا يقتصر فقط على محال الملابس بل ‏محال الأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية أيضا.
 
على جانب آخر تكثف الأجهزة الرقابية الحملات على الأسواق خلال فترة الأوكازيون الصيفى للتاكد من جودة المنتجات المطروحة فى الأسواق والتصدى للمخالفات. 
 
 

التموين

الاوكازيون الصيفى 2023

عروض الاوكازيون الصبفى2023

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