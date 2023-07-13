اليوم السابع
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التصريح بدفن جثة طفل وطالب لقيا مصرعهما غرقا فى حادثين منفصلين بسوهاج

الخميس، 13 يوليو 2023 06:30 ص
التصريح بدفن جثة طفل وطالب لقيا مصرعهما غرقا فى حادثين منفصلين بسوهاج أرشيفية - انتشال غريق
سوهاج محمود مقبول

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صرحت جهة التحقيق المختصة بسوهاج بدفن جثة طفل يقيم ببندر البلينا جنوب سوهاج لقى مصرعه غرقا بنهر النيل بينما صرحت أيضا بدفن جثة طالب لقى مصرعه غرقا بنيل سوهاج حيث جاء تشخيص مفتش الصحة أن سبب الوفاة في الحالتين إسفكسيا الغرق.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد تلقت بلاغين مفصلين الأول بغرق شخص بنهر النيل ببندر البلينا دائرة مركز البلينا تم إنتشال الجثة " بمعرفة  وقوات وحدة الإنقاذ النهري تبين غرق المدعو مصطفي م ر ا 15 سنة  ويقيم بندر البلينا.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي البلينا المركزي وبسؤال عمه المدعو أحمد ر ا ع  43 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجل شقيقه المذكور بالإستحمام بنهر النيل بذات الناحية ولعدم إجادته السباحة غرق به ونفي الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق "

وجاء الحادث الثانى بغرق شخص بنهر النيل أسفل كوبري سوهاج العلوي دائرة مركز سوهاج " وتم إنتشال الجثة "  بمعرفة وحدة الإنقاذ النهري تبين غرق المدعو محمد ا ا ا 17 سنة طالب ويقيم دائرة المركز.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج التعليمي  وبسؤال والده المدعو أحمد ا ا 40 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالإستحمام بالنهر ولعدم إجادته السباحة غرق به ونفي الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.

 


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