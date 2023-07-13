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البيان الختامى لقمة دول جوار السودان: قلق عميق من تدهور الوضع الأمنى والإنسانى

الخميس، 13 يوليو 2023 02:34 م
البيان الختامى لقمة دول جوار السودان: قلق عميق من تدهور الوضع الأمنى والإنسانى الرئيس السيسي بمؤتمر دول جوار السودان
كتب محمد الجالى

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ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي البيان الختامي لقمة دول جوار السودان، التى دعا إليها الرئيس السيسي، وشارك فيها رؤساء دول وحكومات جمهورية أفريقيا الوسطي، وتشاد، وإريتريا، وإثيوبيا، وليبيا، وجنوب السودان، بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وأمين عام جامعة الدول العربية، لبحث كيفية معالجة الأزمة السودانية.
 
وتوافق المشاركون على الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد للوضع الأمني والإنساني في السودان، ومناشدة الأطراف المتحاربة على وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لإنهاء الحرب، وتجنب إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب السوداني وإتلاف الممتلكات.

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