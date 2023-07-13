اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبي "قلق" إزاء عدم تجديد قرار أممي بخصوص مساعدات سوريا

الخميس، 13 يوليو 2023 05:00 ص
الاتحاد الأوروبي "قلق" إزاء عدم تجديد قرار أممي بخصوص مساعدات سوريا مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل
وكالات

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عبر بيان لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأربعاء، عن "القلق العميق" إزاء عدم تجديد قرار أممي بخصوص إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا.

وأضاف البيان أن الفيتو الروسي على تمديد القرار الأممي بخصوص المساعدات "ستكون له عواقب وخيمة وسيؤدي لتفاقم الوضع الإنساني".

وأشار إلى أنه لا يوجد بديل مناسب للآلية الأممية وأن وقفها سيؤدي لفقدان شريان الحياة الوحيد لأكثر من 4 ملايين شخص في شمال غرب سوريا.

كانت روسيا استخدمت الثلاثاء، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لتجديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود السورية لمدة 9 أشهر إضافية.


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