الاتحاد الأوروبي "قلق" إزاء عدم تجديد قرار أممي بخصوص مساعدات سوريا

عبر بيان لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأربعاء، عن "القلق العميق" إزاء عدم تجديد قرار أممي بخصوص إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا.
وأضاف البيان أن الفيتو الروسي على تمديد القرار الأممي بخصوص المساعدات "ستكون له عواقب وخيمة وسيؤدي لتفاقم الوضع الإنساني".
وأشار إلى أنه لا يوجد بديل مناسب للآلية الأممية وأن وقفها سيؤدي لفقدان شريان الحياة الوحيد لأكثر من 4 ملايين شخص في شمال غرب سوريا.
كانت روسيا استخدمت الثلاثاء، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لتجديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود السورية لمدة 9 أشهر إضافية.
الاتحاد الأوروبي "قلق" إزاء عدم تجديد قرار أممي بخصوص مساعدات سورياالخميس، 13 يوليو 2023 05:00 ص
مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل
وكالات
عبر بيان لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأربعاء، عن "القلق العميق" إزاء عدم تجديد قرار أممي بخصوص إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عبر بيان لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأربعاء، عن "القلق العميق" إزاء عدم تجديد قرار أممي بخصوص إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا.
الموضوعات المتعلقة
مجلس أوروبا يبرم اتفاقا بشأن تعزيز إنتاج الذخيرة والصواريخ فى الاتحاد الأوروبىالجمعة، 07 يوليو 2023 02:35 م
منصة إعلامية: وزراء الاتحاد الأوروبى يرفضون تسهيل منح تصاريح طويلة الأجلالأحد، 09 يوليو 2023 04:00 ص
الاتحاد الأوروبى يحيى ذكرى الإبادة الجماعية فى البوسنة والهرسكالثلاثاء، 11 يوليو 2023 11:05 ص
تنزانيا تحصل على 179 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصادالثلاثاء، 11 يوليو 2023 11:00 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة