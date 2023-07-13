اليوم السابع
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الإعدام شنقا لقاتلة ابنتها بمساعدة عشيقها لكشفها علاقتهما غير المشروعة

الخميس، 13 يوليو 2023 03:44 م
الإعدام شنقا لقاتلة ابنتها بمساعدة عشيقها لكشفها علاقتهما غير المشروعة حبل المشنقة - ارشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قضت محكمة جنايات الجيزة، بإجماع الآراء وعقب ورود رأى فضيلة مفتى الجمهورية بالإعدام شنقا لقاتلة ابنتها بمساعدة عشيقها لكشفها علاقتهما غير المشروعة.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل بديع وياسر إبراهيم، وبحضور عمر الشباسى وكيل النائب العام

 

 

كشفت تحقيقات النيابة العامة قتل المتهمين ابنة المتهمة الأولى عمرها 12 عاما، عن طريق الخنق وكتم أنفاسها والشروع في قتل طفليها الأخرين 8 سنوات و6 سنوات، بعدما كشفت المجني عليها علاقتهما غير المشروعة، ورفضها تناول كوب عصير به منوم كانت الأم تعده لأبنائها أثناء تواجد العشيق معها.

وزعمت المتهمة الاولى أن أحد اللصوص تسلل إلى شقتها أثناء نومها وعندما شعرت به صرخت فأسرع بالهروب وتعدى بالضرب على نجلتها ما أدى إلى وفاتها.

 

وتوصلت تحريات أجهزة الأمن في مباحث الجيزة إلى عدم صحة الواقعة بعد سؤال الجيران وشهود العيان، وأكدوا أنهم شاهدوا المتهم الثانى أثناء فراره في وقت متأخر من الليل بالشارع وخروجه وتردده على العقار.

 

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة أم الطفلة وصديق زوجها الذي استغل غياب زوجها على المنزل لقيامه بالعمل في إحدى المدن الجديدة ويغيب عن المنزل لمدة طويلة.

 

 


الخيانة

علاقات غير مشروعة

جنايات الجيزة

جرائم القتل



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