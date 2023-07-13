الأقصر تستقبل سيارة متنقلة للكشف عن سرطان الثدي بحملة 100 يوم صحة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن إستقبال المحافظة السيارة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي وتقديم التشخيص والعلاج اللازم للحالات، لتبدأ أعمالها بدءاً من اليوم الخميس 13 يوليو وحتى 18 من يوليو الجارى، وذلك فى ضوء تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة ( 100 يوم صحة مرأة ) على مستوى محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه بالتنسيق مع قيادات محافظة الأقصر تم إختيار ساحة مدخل معبد الأقصر ليكون مقر السيارة خلال تواجدها بالمحافظة، وذلك للتيسير على المواطنين تلقى الخدمات المقدمة.

وأشارت الدكتورة حنان صالح منسق المبادرات الرئاسية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، ومدير رعاية الأمومة والطفولة، أنه من المقرر أن تقدم السيارة يومياً بالمجان خدمات فحص الثدى للسيدات من سن 35 للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي خاصة في حال وجود تاريخ مرضى بسرطان الثدي في العائلة، وذلك باستخدام جهاز الأشعة التلفزيونية (الماموجراف)، مع تواجد فنيين الأشعة المتخصصين على أن يتم تحويل الحالات الإيجابية إلي مستشفيات الإحالة لاستكمال الفحوصات اللازمة، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعية للسيدات من سن 18 والتعريف بطرق الفحص الذاتى للثدى.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم على ضرورة التنسيق والتعاون ما بين كافة الجهات المنوطة لتسهيل عملية الفحص للسيدات وضمان تحقيق الأهداف المنشودة من تنفيذ المبادرة الرئاسية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تكثيف جهود الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالأقصر ومديرية الشئون الصحية بالأقصر.



الأقصر تستقبل سيارة للكشف المبكر عن سرطان الثدى



الأقصر تستقبل سيارة متنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدى



سيارة متنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدى بالأقصر



سيارة متنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدى ضمن حملة 100 يوم صحة









