وأشارت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية - في بيان لها اليوم أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)- إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها ومنع تفككها، والاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شئونه الداخلية.



وأكدت الوزارة دعم الأردن للجهود كافة المستهدفة حل الأزمة السودانية، مشيدةً بجهود جمهورية مصر العربية في التنظيم والإعداد لهذه القمة، معربة عن أملها بأن تثمر هذه الجهود في حل الأزمة السودانية، ووقف القتال، وتعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في السودان، وبما يلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني الشقيق.