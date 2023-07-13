اعرفى أهمية التغذية الجيدة لنمو الأطفال.. خطوات ونصائح ضرورية

كتبت إيناس البنا

يمكن أن يكون لنقص التغذية تأثير كبير على نمو الطفل وتطوره، تعتبر التغذية الكافية أمرًا بالغ الأهمية أثناء الطفولة، لأنها تدعم النمو السليم، وتطور الدماغ والصحة العامة.

نقص التغذية وصحة الأطفال

وفقا لموقع " onlymyhealth"، يمكن أن يؤثر نقص التغذية على إمكانات نمو الطفل إذا لم يكن هناك مدخول كافٍ من العناصر الغذائية الأساسية ، مثل البروتين والكالسيوم والحديد والفيتامينات التي يمكن أن تعرقل نموهم.

نقص البروتين يمكن أن يعيق نمو العضلات والأنسجة، في حين أن تناول الكالسيوم غير الكافي قد يضر بقوة العظام، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، فإن نقص التغذية مسئول عن حوالي 45٪ من وفيات الأطفال دون سن الخامسة.

اتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن



لضمان النمو الأمثل ، من الضروري توفير نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية المتنوعة"، ويشمل ذلك مجموعة متنوعة من المجموعات الغذائية ، مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون ومنتجات الألبان، حيث يستهلك الطفل جميع العناصر الغذائية المطلوبة.

الترويج للوجبات العادية والوجبات الخفيفة



تشجيع أنماط الأكل المنتظمة من خلال توفير ثلاث وجبات متوازنة ووجبتين أو ثلاث وجبات خفيفة مغذية على مدار اليوم ، يساعد في الحفاظ على تناول العناصر الغذائية بشكل ثابت"

ضمان الأطعمة الغنية بالكالسيوم والحديد



وأوصى التقرير "الكالسيوم ضروري لصحة العظام لذا فإن دمج منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي في نظامهم الغذائي أمر ضروري". وتوفير الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم الخالية من الدهون والفاصوليا والحبوب المدعمة والخضراوات ذات الأوراق الخضراء مع وجباتهم سيدعم إنتاج خلايا الدم الحمراء ويمنع فقر الدم".

ضع في اعتبارك المكملات عند الضرورة



في بعض الحالات ، قد يقترح الأطباء إعطاء طفلك مكملات غذائية للمساعدة في النقص. وأضافت: "يمكن أن تشمل هذه المكملات فيتامينات متعددة ، والتي تحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة مفيدة للجسم. ويمكن أن تكون مفيدة إذا كان طفلك لا يأكل مجموعة متنوعة من الأطعمة ، أو لديه شهية صغيرة ، أو يحتاج إلى عناصر غذائية معينة".

وقالت إن الفيتامينات المتعددة غالبًا ما تحتوي على فيتامين د المهم لعظام قوية ونظام مناعة قوي، ولكن قبل إعطاء أي مكملات لطفلك ، من الأفضل دائمًا التحدث إلى الطبيب والحصول على نصائحه، سيعرفون ما هو الأفضل لاحتياجات طفلك الخاصة.

استهلاك الماء



استهلاك المياه أمر بالغ الأهمية لنمو الأطفال وتطورهم". اقترح التقرير المبادئ التوجيهية التالية لاستهلاك الماء، "عندما يكون عمر طفلك بين 6 و 12 شهرًا ، يمكنك البدء في إعطائه القليل من الماء مع وجباته. من الأفضل استخدام كوب بدلاً من الزجاجة، عادةً ما يكفي حوالي 4-8 أونصات من الماء يوميًا لتناول لهم .

"بين 1 و 3 سنوات ، سيحتاج طفلك إلى حوالي 1-4 أكواب من الماء يوميًا. يمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على رطوبته وصحته، أنه مع تقدمهم في السن ، من 4 إلى 8 سنوات ، يجب أن يحاولوا شرب حوالي 5-8 أكواب من الماء كل يوم. تذكر أن هذا يمكن أن يتغير اعتمادًا على مدى نشاطهم والطقس وما يحتاجه الجسم ".

بمجرد أن يبلغ طفلك 9 سنوات من العمر أو أكبر ، تنمو أجسامهم بشكل أكبر ، لذا يحتاجون إلى المزيد من الماء، في هذا العمر، من المهم بالنسبة لهم شرب حوالي 8-10 أكواب من الماء يوميًا للبقاء رطباً ويشعرون بالراحة.

"ومع ذلك ، يمكن أن يختلف هذا اعتمادًا على عوامل، مثل مستوى النشاط والمناخ، التأكد من أن الطفل يشرب كمية كافية من الماء طوال اليوم للحفاظ على الترطيب الذي قد يدعم صحة الطفل بشكل عام.