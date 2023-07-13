اليوم السابع
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إيمان كريم تناقش نظام التعليم الدمجى مع خبراء وزارة التربية والتعليم

الخميس، 13 يوليو 2023 01:43 م
إيمان كريم تناقش نظام التعليم الدمجى مع خبراء وزارة التربية والتعليم جانب من اللقاء
كتب محمود راغب

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استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أعضاء لجنة نظام التعليم الدمجي بوزارة التربية والتعليم، بحضور عدد من خبراء المجلس في هذا المجال.
 
دار اللقاء الذي ترأسته المشرف العام على المجلس، حول سياسات التعليم الدامج، وآليات ضمان بيئة تعلم مشتركة قادرة على توفير الدعم المستهدف للطلبة، وإزالة العوائق التي تواجههم لضمان حصول جميع الطلاب من ذوي الإعاقة على تعليم عالي الجودة من خلال تلبية احتياجاتهم المتنوعة.
 
وناقشت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، خلال اجتماعها مع أعضاء لجنة نظام التعليم الدمجي بوزارة التربية والتعليم، وخبراء المجلس ضرورة وجود خطة للتوعية بنظام الدمج والتعليم الدامج، الأمر الذي من شأنه توعية أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة مثلا بالأدلة الإرشادية الخاصة بالامتحانات، وتوعية القائمين على هذا النظام بالنماذج اللازمة لتنفيذ برامج التعليم الدامج وغيرها من الإجراءات.

القومى للاعاقه

المجلس القومى للاعاقه

إيمان كريم

التعليم

الدمج



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