إنقاذ سيدة بلا مأوى تفترش الطريق العام بطنطا ونقلها لدار رعاية المسنين

نجح فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية بقيادة الدكتور خالد ابو المجد رئيس فريق التدخل السريع ورئيس للجنة مواطن بلا مآوى الرئاسية بالغرببة في انقاذ مواطنه بلا مأوى بعد معاناه منذ اكثر من عام ونصف معها ورفضها المستمر وادخالها دار رعاية المسنين والعجزة بطنطا، بعد عرضها على فريق طبي بمستشفى المنشاوي العام بطنطا.

كان فريق التدخل السريع قد تلقى شكوي بوجود سيدة بلا مأوي تفترش الطريق العام بشارع سعيد وحالتها الصحية العامة سيئة.

انتقل فريق التدخل السريع لمكان الحالة وتبين أنها سيدة من قرية الجعفرية مركز السنطة، وسبق وأن تم التعامل معها عدة مرات إلا أنها رفضت، وتم اقناعها بنقلها للمستشفي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وايداعها بعد ذلك لدار رعاية المسنين والعجزة.