إصابة 7 اشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مرسى علم إدفو

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب صباح اليوم الخميس، 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مرسى علم إدفو جنوب البحر الأحمر، وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم



كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالكيلو 5 طريق مرسى علم إدفو، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث وتبين إصابة 7 اشخاص.



وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كلا حمادة صدقى عبدالباقي 35 سنة "نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم"، أحمد حسن عبدالمجيد 35 سنة "نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم"، ياسر عبد الناصر عبد الحليم 37 سنة "اشتباه كسر بالذراع الأيسر"، أحمد سيد بكر 34 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، بدر عنتر عبدالمجيد 37 "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، حسن محمد عوض 36 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، طارق مصطفى محمد 21 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم".



