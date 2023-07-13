إصابة عامل فى تصادم سيارة ملاكى مع عربة كارو بمنشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب عامل في حادث تصادم بين سيارة ملاكي، وعربة كارو في منشأة القناطر، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق المريوطية المنصورية، في منشأة القناطر.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين اصطدام سيارة ملاكي بعربة كارو، مما أسفر عن إصابة عامل، وتم نقله إلى مستشفى الهرم لإسعافه.

تم إزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.