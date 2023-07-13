اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يوليو 2023 03:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة عامل فى تصادم سيارة ملاكى مع عربة كارو بمنشأة القناطر

الخميس، 13 يوليو 2023 02:20 م
إصابة عامل فى تصادم سيارة ملاكى مع عربة كارو بمنشأة القناطر اسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب عامل في حادث تصادم بين سيارة ملاكي، وعربة كارو في منشأة القناطر، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق المريوطية المنصورية، في منشأة القناطر. 
 
 
انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين اصطدام سيارة ملاكي بعربة كارو، مما أسفر عن إصابة عامل، وتم نقله إلى مستشفى الهرم لإسعافه. 
 
 
تم إزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
 

حادث مروري

حادث تصادم

طريق المريوطية

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة