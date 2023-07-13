اليوم السابع
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إصابة شخص سقط من قطار بمحطة العياط في الجيزة

الخميس، 13 يوليو 2023 02:56 م
إصابة شخص سقط من قطار بمحطة العياط في الجيزة قطار - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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سقط شخص من قطار بمحطة العياط في الجيزة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، واستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط أحد الأشخاص من قطار، بمحطة العياط، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن شخص من مستقلي القطار، اختل توازنه  وسقط مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى مستشفى العياط المركزي لإسعافه. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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