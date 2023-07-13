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إصابة شخصين في حادثين متفرقين بقنا

الخميس، 13 يوليو 2023 10:22 ص
إصابة شخصين في حادثين متفرقين بقنا اسعاف
قنا صابر سعيد

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أصيب شخصان، اليوم الخميس، في حادثين متفرقين بطريق "قنا_سفاجا" وقرية الأشراف الشرقية على الطريق الزراعي بقنا، وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين للمستشفى.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة شخص في حادث تصادم سيارتين على طريق "قنا_سفاجا" وإصابة آخر في حادث انقلاب تروسيكل على الطريق الزراعي بالقرب من قرية الأشراف الشرقية بقنا.

تم تحرير محضرا بالواقعتين وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.






 


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