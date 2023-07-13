اليوم السابع
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الخميس، 13 يوليو 2023 02:11 م
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إخماد حريق شقتين سكنيتين فى حدائق الأهرام وبولاق الدكرور

الخميس، 13 يوليو 2023 02:05 م
إخماد حريق شقتين سكنيتين فى حدائق الأهرام وبولاق الدكرور إطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع على حسن بمنطقة بولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
 
 
كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى البوابة الأولى فى مدينة حدائق الأهرام، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
 
 
كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغات تفيد بنشوب حرائق داخل شقق سكنية فى منطقة بولاق الدكرور وحدائق الأهرام، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحرائق، وفرض كردون أمنى بمحيطها لمحاصرتهم، ومنع امتدادهم وتمت السيطرة عليهم دون إصابات.
 

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