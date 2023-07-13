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إحالة سيدتين للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بسرقة متعلقات فى الجمالية

الخميس، 13 يوليو 2023 11:14 ص
إحالة سيدتين للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بسرقة متعلقات فى الجمالية نشل -ارشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة سيدتين للمحاكمة الجنائية، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل".

كانت النيابة قررت حبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدتين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الجمالية، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب " النشل" وبمناقشتهما اعترفتا بسرقة 3 هواتف محمول "مجهولة المصدر" بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واهموهما بالسرقة.
 
 

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