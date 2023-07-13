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أول موجة حارة بصيف 2023.. ارتفاع ملحوظ بحرارة الجو وأجواء شديدة الحرارة

الخميس، 13 يوليو 2023 12:08 م
أول موجة حارة بصيف 2023.. ارتفاع ملحوظ بحرارة الجو وأجواء شديدة الحرارة حالة الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء لتشهد البلاد أول موجة حارة خلال صيف 2023.
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه بداية من اليوم الخميس، يسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم  الخميس: القاهرة العظمى 36  درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى  29 درجة.
 
يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م يحدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.
 
والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.

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