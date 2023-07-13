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أهم الأعياد والإجازات الرسمية حتى نهاية 2023.. بالتواريخ

الخميس، 13 يوليو 2023 04:00 ص
أهم الأعياد والإجازات الرسمية حتى نهاية 2023.. بالتواريخ احتفال رأس السنة الهجرية - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية، خاصة أن هذه الأعياد تمثل مناسبات مهمة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون إجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة.
 
ويقدم "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل الأعياد الرسمية والإجازات المتبقية حتى نهاية العام الميلادى الجديد 2023،  كما يلى:
 
 
إجازات شهر يوليو:
 
- رأس السنة الهجرية 
الأربعاء 19 يوليو 
 
- ثورة 23 يوليو
الأحد 23 يوليو 
 
إجازات شهر سبتمبر:
 
- المولد النبوى الشريف
الأربعاء 27 سبتمبر 
 
 
إجازات شهر أكتوبر:
 
- عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر"
الجمعة 6 أكتوبر

اجازات 2023

أيام الإجازات فى 2023

الاجازات الرسميه فى 2023

كام يوم إجازة فى 2023

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