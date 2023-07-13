اليوم السابع
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أماكن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المؤهلة لكليات جامعة الإسكندرية

الخميس، 13 يوليو 2023 03:00 ص
أماكن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المؤهلة لكليات جامعة الإسكندرية جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت جامعة الإسكندرية عن فتح باب التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة فى عدد من كليات جامعة الإسكندرية وأماكن الاختبارات تسهيلا على الطلاب فى أماكن مختلفة بالإضافة إلى كيفية التقديم والأوراق المطلوبة .
 
ويبدأ التقديم للاختبارات إلكترونيا من خلال موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي تسهيلا على كافة الطلاب من المحافظات .
 
وأعلنت جامعة الإسكندرية عن أماكن أداء الاختبارات وهى اختبارات قسم الفنون والعمارة بكلية الفنون الجميلة لطلاب الإسكندرية والبحيرة ومطروح ، بينما اختبارات الموسيقى والفنون بكلية التربية النوعية بمنطقة مصطفى كامل .
 
كما يتم إجراء اختبارات التربية الرياضية بنين لطلاب الإسكندرية والبحيرة ماعدا مناطق كوم حمادة ووادى النطرون فى كلية التربية الرياضية بنين بأبى قير، بينما الطالبات فى كلية التربية الرياضية فى منطقة فلمنج.
 
وأضاف الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية:-
1)  - رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.
2 - عدد (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية التي تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات

 


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