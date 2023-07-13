اليوم السابع
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أطفال مدارس بئر العبد بشمال سيناء يعيدون إحياء تراث وتقاليد اجدادهم ضمن فعاليات الأنشطة المدرسية الصيفية

الخميس، 13 يوليو 2023 10:57 ص
أطفال مدارس بئر العبد بشمال سيناء يعيدون إحياء تراث وتقاليد اجدادهم ضمن فعاليات الأنشطة المدرسية الصيفية جانب من الأنشطة
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعاد أطفال مدارس إدارة بئر العبد  بشمال سيناء للأذهان تقاليد وعادات تراثية قديمة من خلال عروض متنوعة قدموها ضمن فعاليات الأنشطة الصيفية.

وأعلنت إدارة بئر العبد التعليمية، ان الفعاليات تمت بمدرسة الغزلان للتعليم الأساسي، بحضور سالم عابد مدير إدارة بئر العبد التعليمية وقيادات التعليم وأولياء الأمور ورموز المجتمع لمحلى، نظمت تحت إشراف الدكتور مهدى سالم مدير إدارة التعليم الابتدائى، وهالة نمر موجه رياض الأطفال، ضمن فعاليات المعسكر الترفيهي، وتحت عنوان "يوم سيناوى".

وخلالها استعرض الأطفال وهم يرتدون الملابس التقليدية بألوانها و الأثواب المطرزة فقرات فنية وتجسيد للأفراح والأكلات وعروض المنتجات المحلية، وسط  إقبال كبير من الأطفال وأولياء الأمور.

كما شهدت مدارس بئر العبد تنفيذ فعاليات "انت الأغلى" بتعاون التربية والتعليم والشباب والرياضة، بحضور مدير الإدارة التعليمية سالم عابد وعبد العزيز كريم مدير ادارة الشباب والرياضة.

اطفال يعرضون
اطفال يعرضون

 

الاطفال مع قيادات التعليم
الاطفال مع قيادات التعليم

 

 

تجسيد الفرح السيناوى
تجسيد الفرح السيناوى

 

 

جانب من العروض
جانب من العروض

 

 

فقرات الاحتفالات بالفرح
فقرات الاحتفالات بالفرح

 


 


 

 


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