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أسر طلاب الثانوية العامة ينتظرون خروجهم أمام اللجان بالورود والشيوكولاته.. صور

الخميس، 13 يوليو 2023 11:27 ص
أسر طلاب الثانوية العامة ينتظرون خروجهم أمام اللجان بالورود والشيوكولاته.. صور أسر طلاب الثانوية العامة ينتظرون خروجهم أمام اللجان بالورود والشيوكولاته
القليوبية إبراهيم سالم

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حرص عدد من أولياء الأمور والأسر على انتظار أبنائهم من طلاب الثانوية العامة بالقليوبية 2023، فى آخر أيام الامتحانات، لاستقبالهم بالورود والشكولاتة والألعاب النارية، وسط فرحة كبيرة بانتهاء الامتحانات.
 
وتوافد منذ قليل، طلاب وطالبات الثانوية العامة بالقليوبية 2023، لإنهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، اليوم الخميس، وسط تأمين مكثف من قبل رجال مديرية أمن القليوبية لتوفير حالة من الهدوء فى محيط لجان الامتحانات بالمحافظة.
 
وأدى طلاب الثانوية العامة اليوم، امتحان مواد الأحياء الشعبية العلمية علوم، والرياضيات البحتة "الحبر والهندسة فراعية" الشعبة العملية رياضيات، والفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية.
 
وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق قطار امتحانات الثانوية العامة بلجان المحافظة، الإثنين الماضى الموافق 12 يونيو 2023، حيث يؤدى 48516 طالب وطالبة الامتحانات، مقسمين إلى 27583 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و20933 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، حيث يؤدون الامتحان داخل 112 لجنة فى مختلف محافظة القليوبية.
 
وأوضحت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جاهزية اللجان الامتحانية من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة فى جميع الإدارات التعليمية وجميع اللجان الإمتحانية.
 
وأكدت، على جاهزية الاستراحات فى جميع الإدارات التعليمية والتى يبلغ عددها 24 استراحة رجال وسيدات وأنها جاهزة لاستقبال مراقبى الثانوية العامة هذا العام.
 
وأضافت سماح إبراهيم، أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بمقر بديوان المديرية واللجنة الثلاثية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان على مدار الساعة، متمنية التوفيق للقائمين على الامتحانات والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.
 
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أسر-طلاب-الثانوية-العامة-ينتظرون-خروجهم-أمام-اللجان-بالورود-والشيوكولاته-(1)
 
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أسر-طلاب-الثانوية-العامة-ينتظرون-خروجهم-أمام-اللجان-بالورود-والشيوكولاته-(8)

 


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