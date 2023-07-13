أخبار البورصة اليوم الخميس 13-7-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 13-7-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات 1.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.168 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: طاقة عربية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والمشروعات الصناعية والهندسية، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

البورصة تربح 8 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات 1.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.168 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 488.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.7 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.16%، والعرب على 7.26%، واستحوذت المؤسسات على 26.36% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.63%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 98 مليون جنيه، 56.3 مليون جنيه، 775.1 ألف جنيه، 38.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 189.2 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 17342 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 3161 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 21074 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 7259 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3428 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 5084 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 5465 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1336 نقطة.

وصعدت أسهم 83 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 39 شركة، ولم تتغير مستويات 76 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 600 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة العبوات الطبية 1.3 مليون سهم، وباعت إدارة شركة طاقة عربية 15 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والمهندس للتأمين، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عدد 238.4 ألف سهم، 150 سهم، 597 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر للفنادق، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 2249 سهم، 13.7 ألف سهم، على التوالي.

رمكو

أعلنت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، عن البدء والتفاوض في دراسة مشاركة شركة إعمار إليكس للاستثمار العقاري، بمشروعها الكائن بمنطقة العلمين بقطاع سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي الغربي لإقامة مشروع سياحي بمساحة قدرها 29.4 فدان بإجمالي مبيعات 1.5 مليار جنيه، وتبغ إجمالي التكاليف مليار جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال 3 سنوات.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية عن الفترة الماضية، وحققت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، صافي إيرادات بلغت 1.2 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 مايو عام 2023 مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 774.9 مليون جنيه مقارنة مع 519.1 مليون جنيه، خلال فترة المقارنة.

وحققت شركة القاهرة للخدمات التعليمية، صافي إيرادات بلغت 91.8 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 مايو عام 2023 مقابل 81 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 31.5 مليون جنيه مقارنة مع 30.9 مليون جنيه، خلال فترة المقارنة.