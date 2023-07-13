أحمد أبو الغيط: يجب معارضة أى تدخل خارجى فى الشأن السودانى

كتب أحمد عرفة

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، إن حل أزمة السودان أولوية ضرورية للجامعة العربية، موضحا أن جامعة الدول العربية تدعو إلى الحفاظ على المدنيين بالسودان.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية ، في مؤتمر قمة دول جوار السودان، أنه يجب معارضة أي تدخل خارجي في الشأن السوداني، متابعا :"ندعم مسار جدة في إيجاد حل نهائي لأزمة السودان".

وتابع أحمد أبو الغيط :"دول جوار السودان يجب أن تكون في قلب عملية التنسيق، ويجب مشاركة السودان في المبادرات مع دول الجوار".