اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يوليو 2023 01:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أحمد أبو الغيط: يجب معارضة أى تدخل خارجى فى الشأن السودانى

الخميس، 13 يوليو 2023 01:26 م
أحمد أبو الغيط: يجب معارضة أى تدخل خارجى فى الشأن السودانى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، إن حل أزمة السودان أولوية ضرورية للجامعة العربية، موضحا أن جامعة الدول العربية تدعو إلى الحفاظ على المدنيين بالسودان.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية ، في مؤتمر قمة دول جوار السودان، أنه يجب معارضة أي تدخل خارجي في الشأن السوداني، متابعا :"ندعم مسار جدة في إيجاد حل نهائي لأزمة السودان".

وتابع أحمد أبو الغيط :"دول جوار السودان يجب أن تكون في قلب عملية التنسيق، ويجب مشاركة السودان في المبادرات مع دول الجوار".

 


قمة دول جوار السودان

السودان

اخبار السودان

دول جوار السودان

الرئيس السيسي

السيسي

السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اخبار الرئيس السيسي

قمة السودان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة