«IGI Developments» تستعد لإطلاق 4 مشروعات تجارية وإدارية بغرب القاهرة ومشروع متعدد الاستخدامات بمساحة 50 ألف متر مربع على طريق الواحات

كتب أحمد حسن

المهندس شريف مصطفى العضو المنتدب: «IGI Developments» تتجه للتسويق والبيع خارج مصر وتحقق نجاحاً واسعاً من خلال مشاركتها بمعرض "هذى مصر" بالرياض فى مايو الماضى.

المهندس شريف مصطفى: ننوى المشاركة بمعارض بالدول العربية الشقيقة وهذا أفضل وقت للاستثمار العقارى.

«IGI Developments» امتداد لخبرات مؤسسيها "عائلة شتا" التى تعود إلى عام 1942

نستعد لتسليم 1000 وحدة في 2023 تم تسليم500 منها إلى الأن رغم ارتفاع تكاليف البناء

25% من مبيعات الشركة من عملاء سابقين و15% من عملائنا من العرب غير المصريين

مشروعات«IGI Developments» بقسط شهري يبدأ من1500 ريال سعودي أو ريال قطري أو درهم إماراتي

اعتمدت شركة«IGI Developments» على تقديم معادلة صعبة تجمع بين تنفيذ مشروعاتها بما يتناسب مع معايير الجودة مع الحفاظ على أسعارها التنافسية، وكذلك تقديم أعلى مستوى من خدمة ما بعد البيع للمشروعات المسلمة من خلال الاستمرارية في رفع كفاءة المشروعات المسلمة بصورة دورية لتوفر جودة الحياة التي يستحقها عملائها.

وحرصت «IGI Developments» على مواكبة متغيرات السوق العقاري المستمرة من خلال إجراء دراسات واسعة أظهرت متطلبات القطاع العقاري فى التوقيت الحالي.

وشركة «IGI Developments» من أوائل الشركات التي ساهمت في نشر مفهوم المجتمعات السكنية المتكاملة في السوق المصرية في منتصف تسعينيات القرن الماضي وكان لها دوراً كبيراً بفضل مشروعاتها المميزة في تنمية المدن الجديدة آنذاك وجذب الكتل السكانية إليها مثل «جاردينيا بارك» في عام 1994 وكذلك «حي الأشجار» في عام 1997 والذى يعد أشهر مشروعات مدينة السادس من أكتوبر يليهم »جاردينيا بارك «II، «جاردينيا سبرينجز«، «أشجار هايتس» و «أشجار سيتي . «وسلمت «IGI Developments» على مدار 30 عاما 8 مشروعات حيث يتخطى عدد سكان مشروعاتها 30 ألف نسمة، بما يعادل 7000 أسرة، ليصل عدد الأسر عند الانتهاء من تسليم جميع الوحدات إلى 15 ألف أسرة أي ما يقرب من 60 ألف نسمة.

ارتباك السوق العقاري

أما عن متغيرات السوق العقاري الحالي، أوضح المهندس شريف مصطفى العضو المنتدب لشركة «IGI Developments» أن عدم وضوح الرؤية تسبب في عدم قدرة الشركات العقارية على وضع خطة عمل ودراسات جدوى سليمة للمشروعات، كما أن سوق مواد البناء يعاني من الارتباك الناتج عنه عدم تسعير عادل لما يقدمه من منتجات هامة ومؤثرة في العملية الإنشائية والتي تتمثل في الحديد والنحاس والأسمنت والألوميتال، والتي تضاعفت أسعارها منذ 2019 وحتى اليوم، وبالتالي فإن المبيعات التي حققتها الشركات العقارية في أخر 3 سنوات محاطة بخطر كبير في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية في حالة تأخرها في التنفيذ وبالتالي فهذا المطور تعرض لخسارة قبل أن يبدأ في العمل.

تصدير العقار

وفي إطار مشاركة «IGI Developments» في الدورة الأخيرة من معرض «هذى مصر» الذي أقيم بالرياض بالمملكة العربية السعودية مايو الماضي، أكد المهندس شريف مصطفى أن الشركة تستهدف خطة توسعية خارجية بهدف تصدير العقار، خاصة فى ضوء امتلاك الشركة المنتج الجيد والجاهز للتسليم وكذلك الخبرات الطويلة التي تسهم في الاستحواذ على ثقة الشريحة الأكبر من العملاء العرب والمصريين بالخارج.

وأشار إلى أن الشركة عادت للمشاركة بالمعارض العقارية الخارجية وذلك بعد غياب سنوات طويلة عن التواجد بالفعاليات الخارجية.

وأكد المهندس شريف مصطفى أن توقيت المعرض كان "مثالياً" تزامن مع بداية موسم مبيعات العقارات في دول الخليج للمهتمين بالعقار المصري، وضم مشروعات متنوعة تم تنفيذها في إطار النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها مصر حاليا وفي ضوء تميز المنتجات العقارية المصرية المطروحة بالسوق العقاري.

واوضح أن المعرض كان فرصة مميزة للتعريف بالمشروعات بمصر وكذلك تسويقها باعتبارها وجهة عالمية للباحثين عن مدن جديدة ومستدامة وذكية وكذلك منتجات عقارية تنافس المنتجات العالمية، وأشار إلى أن التوقيت الحالي مناسب لشراء العقارات سواء للمصريين المقيمين فى الخارج أو الأشقاء العرب للاستفادة من فرق العملة مع الجنيه المصري، مما يضمن أفضل استثمار للعميل من الخارج. كما أن مصر لديها مشروعات متنوعة وخطط استثمارية طموحة تجذب العملاء العرب والأجانب.

وأوضح أن مشاركة الشركة بمعرض «هذى مصر» بالمملكة العربية السعودية تأتى فى إطار خطتها نحو دعم ملف تصدير العقارات المصرية وإيمانها بأهمية الترويج للفرص والمشروعات التي نفذتها الحكومة المصرية ويعد هذا بداية لمشاركات «IGI Developments» بالمعارض الخارجية حيث تنوي المشاركة خلال العام الحالي بمعارض أخرى بالدول العربية لا تقتصر على المملكة العربية السعودية فقط. وأضاف أن الفترة الحالية تشهد طلباً كبيراً من قبل العملاء بالدول العربية خاصة مع انخفاض قيمة العملة والتسهيلات الكبرى المقدمة من الشركات المصرية.

وطرحت شركة «IGI Developments» خلال معرض «هذى مصر» مجموعة متنوعة ومميزة من الوحدات بمشروعاتها الفاخرة بمدينة السادس من أكتوبر بأسعار تنافسية تعادل ما بين 150 الى 300 ألف ريال سعودي أي ما يوازي 75 ألف دولار أمريكي، ووفرت الشركة تسهيلات مميزة فى السداد بأقساط تصل الى 8 سنوات وبالتالي يتراوح القسط الشهري بين 1500 الى 2000 بالريال السعودي أو الريال القطري وكذلك الدرهم الإماراتي فقط.

وشملت مشروعات «IGI Developments» التي تم الترويج اليها بمعرض «هذي مصر»، «أشجار سيتي» والذى يتسم بالموقع الاستراتيجي بالسادس من أكتوبر بالقرب من طريق الواحات والطريق الدائري وطريق الفيوم وطريق دهشور، ويمتد على مساحة 148 فدانًا، و «أشجار هايتس» بالسادس من أكتوبر ويشمل مساحات متنوعة للفيلات، وطرحت الشركة مؤخرًا بمشروع «أشجار هايتس» شقق بإسم Starla Views تبدأ من 50 مترًا وتتمثل في ستديو غرفة واحدة، وشقق غرفتين و 3 غرف وتبدأ مساحتها من 80 وحتى 200 مترًا.

وأوضح المهندس شريف مصطفى أن الشركة تطرح وحدات مشروعاتها على أجل سداد حتى 7 سنوات وكان عرض 8 سنوات تقسيط خاص بالمعرض فقط ، وأضاف أن الشركة حققت مبيعات جيدة للغاية خلال فترة المعرض، وعكست المبيعات ثقة العملاء بخبرات وسابقة أعمال وجودة مشروعات IGI Developments علما أن 15 % من عملاء الشركة من العملاء العرب.

التسليمات والمبيعات

وأضاف المهندس شريف مصطفى أن الشركة تبنت سياسة مفادها الإسراع من معدلات الإنشاء والتنمية بمشروعاتها، وبناء على ذلك تمكنت من تسليم 1000 وحدة خلال 2022 على الرغم من التحديات الاقتصادية التي يعاني منها القطاع العقاري، ومن المستهدف تسليم 1000 وحدة أخرى في 2023 وتم تسليم 500 وحدة منها بالفعل رغم ارتفاع تكاليف البناء، لذلك تستهدف الشركة الإسراع في معدلات الإنشاء والتنمية عبر ضخ ما لا يقل عن مليار جنيه فى الأعمال الإنشائية بمشروعاتها خلال العام الجاري استكمالا لالتزاماتها تجاه عملائها.

ونتيجة لهذه السياسة المتبعة فقد نجحت الشركة في تحقيق مبيعات فى 2022 تعادل 4 أضعاف المبيعات المحققة فى 2021 وذلك على رغم التحديات وتستهدف تحقيق مبيعات خلال 2023 تعادل 3 أضعاف المبيعات المحققة فى 2022 ، وهذا ما حققته مبيعاتنا بالفعل خلال العام الحالي حتى الآن.

وبفضل جودة مشروعات الشركة والحرص على خدمات ما بعد البيع، كذلك الحفاظ على العلاقات القوية من العملاء والوفاء بالتزاماتنا، فقد انعكس ذلك على مؤشراتنا البيعية التي أظهرت أن 25 % من مبيعات الشركة بالمراحل والمشروعات الجديدة أغلبها لعملاء سابقين أو عملاء جدد اختاروا الشركة بناءًا على ترشيحات العملاء، وهو مايسهم فى نمو أسرة «IGI Developments» يوماً بعد يوم.

توسعات الشركة تشمل مشروعات تجارية وإدارية

وكشف العضو المنتدب لشركة «IGI Developments» عن امتلاك الشركة محفظة تضم 4 مشروعات غير سكنية سيتم اطلاقها قريباً بغرب القاهرة. فحافظة أراضي المشروعات غير السكنية لدى الشركة حوالى 350 ألف متر مربع، حيث سيتم طرح 4 مشروعات تجارية وإدارية تقع بالسادس من أكتوبر، بالإضافة الى مدرسة على مساحة 15 ألف متر مربع ومشروع متعدد الاستخدامات بمساحة 50 ألف متر مربع على طريق الواحات باستثمارات 13 مليارات جنيه وسيتم طرحه في 2024، وكذلك مشروع تجاري على وصلة دهشور من طريق الواحات بمساحة 11 الف متر مربع وسيتم الاعلان عن تفاصيله قريبا.

وأضاف أن المشروع المستقبلى الأكبر للشركة سيتم البدء فيه قريباً وهو على مساحة 540 فدان بمدينة سفنكس الجديدة، وهي أرض مملوكة للشركة منذ سنوات وتحتوي على 25 ألف شجرة زيتون منذ حوالى 20 عاماً وسيتم الحفاظ عليهم وتصميم المشروع بصورة تحقق الاستفادة من تلك الأشجار.

خبرات ممتدة وشركاء نجاح IGI Developments

أكد المهندس شريف مصطفى أن «IGI Developments» تحرص بالفعل على التعاون مع مجموعة من الشركاء الذين يضيفون إلى الشركة ويساهمون في تحقيق متطلبات عملائنا لذلك يتم التعاون مع مجموعة متنوعة من الشركات المتخصصة في مجالات التصميم والتنفيذ ومنها شركة شقيقية لشركة «IGI Developments» وهي شركة«Ginza» التي تمتلك سابقة أعمال كبرى، و كذلك مع«IBS» إحدى شركات «موبيكا» المتخصصة في أنظمة المباني المتكاملة والتي تقوم بتنفيذ أعمال الإنشاءات ببعض المراحل بمشروع «أشجار سيتي» وكذلك شركة«Solid» ، وشركة «LMS» للبناء وهي إحدى شركات لاند مارك صبور، والتي تقوم حالياً بالأعمال الإنشائية بمرحلة» Jada « بحي الأشجار تحت إشراف شركة «العمار » استشاري المشروع، أما شركة »GDG« فهي تقوم بأعمال البنية التحتية بمرحلة» Jada « بحي الأشجار وبمشروع أشجار هايتس، وتقوم شركة «Masar» بأعمال اللاندسكيب لكل مشروعات «IGI Developments». كل هذا بالتعاون مع شركاء النجاح في مجال الاستشارات الهندسية والتصميمات وإدارة المشاريع ومنهم Pinnacle-TBH وشركة OKOPLAN، وشركة EHAF ، وشركة العمار، أما المشروعات الغير سكنية للشركة فتقوم شركة EMDAD و«Distance» بأعمال التصميمات الخاصة بها.

وتمتلك شركة «IGI Developments»تاريخا قويا حيث تعد امتدادا لخبرات «الشركة القابضة الدولية للإستثمارات المالية «IGI و"عائلة شتا" التي يعود تاريخ عملها إلى عام 1942، وقامت بتنفيذ مشروعات متنوعة في قطاعات النسيج والأغذية والصناعة والإسكان والبترول والإنشاءات.

ومن الشركات الشقيقة لشركة «IGI Developments» شركة «Income» وهي الشريك المصري الرائد للجيل القادم من المشروعات وتعمل كوسيط لشركات البنية التحتية الأكثر تخصصا في العالم، وهي الوكيل لشركة CSCEC الصينية التي تنفذ مشروعات حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية، وشركة «Ginza» من الشركات الشقيقة أيضا ولديها باع طويل في مجال الإنشاءات، حيث نفذت مشروعات منها «جامعة النيل» وملحق قسم الأطفال بـ«مستشفى 57357» ومبنى «مايكروسوفت» و«البريد المصرى» بالقرية الذكية، و«مول مطار القاهرة الدولى» بالإضافة الى العديد من المجتمعات السكنية بغرب القاهرة.