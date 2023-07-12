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6 محظورات على طلاب الثانوية العامة عند أداء اختبارات القدرات .. انفوجراف

الأربعاء، 12 يوليو 2023 08:01 م
6 محظورات على طلاب الثانوية العامة عند أداء اختبارات القدرات .. انفوجراف تنسيق الجامعات
كتب محمد صبحى

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وضع الدليل الاسترشادى لطلاب الثانوية الذى أعده المجلس الأعلى للجامعات عن مجموعة من الضوابط والارشادات العامة بخصوص تنسيق الجامعات 2023 المقرر الالتزام بها عند أداء اختبارات القدرات والتى تتمثل فى:
 
1- ممنوع منعا باتا الحضور بالتليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية وغير مسموح نهائيا بدخولها قاعة الاختبار ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول حتى وان كان مغلق أو وجد معه أي أجهزة إلكترونية أخرى. 
 
2- الحضور قبل موعد الاختبار بساعة على الأقل. 
 
3- يعرف الطالب نتيجة اختبار القدرات من خلال موقع التنسيق فقط. 
 
4- غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات ومسموح فقط دخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار. 
5- ممنوع نهائيا تصوير الاختبار ويعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حالة تصوير أي اختبار أو نشره بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية. 
 
6-  في حالة تخلف الطالب عن موعد اختبار القدرات الذي قام بحجزه علي الطالب الرجوع إلي الكلية لتحديد ميعاد أخر والتقدم بعذر تقبله الكلية وعلي الكلية تحديد ميعاد الطالب حتى انتهاء المواعيد المحددة من قبل مكتب التنسيق.
 
وكانت أعلنت وزارة التعليم العالى أنه في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2023، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة، وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات. 
 
وتيسيرًا على أبنائنا الطلاب، وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية، وما نشهده من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات التي تقدمها الدولة بجميع أجهزتها، قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.
 
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