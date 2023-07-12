اليوم السابع
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وزير المالية: التعاقد على إنشاء وتشغيل وصيانة 4 مشروعات تنموية بالمشاركة مع القطاع الخاص

الأربعاء، 12 يوليو 2023 04:15 م
وزير المالية: التعاقد على إنشاء وتشغيل وصيانة 4 مشروعات تنموية بالمشاركة مع القطاع الخاص محمد معيط وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب

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- طرح 17 مشروعًا جديدًا في مجالات الطاقة ومعالجة الصرف الصحي والصناعي

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص وافقت في اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على التعاقد على إنشاء وتشغيل وصيانة ٤ مشروعات تنموية جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وطرح 17 مشروعًا آخر في مجالات الطاقة ومعالجة الصرف الصحي والصناعي، في إطار جهود الدولة الهادفة لفتح آفاق رحبة أمام القطاع الخاص، وتعزيز مساهماته في المسار التنموي غير المسبوق، وتعظيم مشاركته في النشاط الاقتصادي، على نحو يسهم في دفع عملية الإنتاج ورفع معدلات النمو، وخلق المزيد من فرص العمل، واستكمال مسيرة تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
 
 
أوضح الوزير، أن الآليات التي تم إقرارها في التعديلات الأخيرة لقانون « تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة» تضمنت انماطًا جديدة للتعاقد مع القطاع الخاص كالمناقصة والمزايدة المحدودة والتعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص بدلًا من قصر طريق التعاقد على الطرح العام من خلال مناقصة أو مزايدة عامة، بما يتسق مع طبيعة بعض المشروعات وما تقتضيه الظروف الاقتصادية والاجتماعية من تنفيذ مشروعات ملحة في البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة؛ من أجل إرساء دعائم «حياة كريمة».
 
قال المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن المشروعات التنموية الأربعة التي وافقت عليها اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص تتضمن: التعاقد لتشغيل وصيانة محطة محولات كهربائية بمدينة العاشر من رمضان، بما يلبى احتياجات المنطقة الصناعية، والتعاقد لاستغلال وتشغيل شبكة كهرباء مدينة العلمين الجديدة، ومشروع معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة السادس من أكتوبر، ومشروع الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، لافتًا إلى ان الـ 17 مشروعًا الآخر التي سيتم طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة تتضمن: 3 محطات معالجة صرف صحى وصناعي بمدينة السادات وبنى سويف الجديدة والمنصورة الجديدة، و9 مشروعات لمحطات محولات وشبكات الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر، وأسوان الجديدة، ومشروعين لتوليد الطاقة بطنطا والجيزة، و3 مشروعات لتوسعات بمحطات معالجة الإسماعيلية والجيزة والبحيرة.

محمد معيط

وزير المالية

المالية

مشروعات تنموية

القطاع الخاص



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