وأضاف بلينكن ـ فى تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن انضمام السويد يرسل رسالة إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بأنه لن يتغلب على أوكرانيا وحلف "الناتو"، مؤكدا التزام بلاده بدعم أوكرانيا في هذه الحرب، والتأكد من قوة التحالف الدفاعي في حالة حدوث أي هجوم روسي آخر.

من جهته، قال مستشار الأمن القومى جاك سوليفان" إنهم سيمضون قدمًا بنقل طائرات إف - 16 إلى تركيا بالتشاور مع الكونجرس الأمريكي، مشيرا إلى أن الرئيس جو بايدن أوضح أنه يدعم نقل الطائرات المقاتلة".