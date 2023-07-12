وزارة العدل تتيح وسائل جديدة لتقديم بلاغات جرائم الكسب غير المشروع

كتب إبراهيم قاسم – أحمد عبد الهادى

يعتبر الكسب غير المشروع من أهم المشاكل التى تواجه اقتصاد دول العالم بسبب الآثار السيئة على البيئة الاقتصادية لأى مجتمع، وحددت وزارة العدل 3 طرق جديدة لتقديم بلاغات وشكاوى المواطنين الخاصة بجرائم الكسب غير المشروع.

وتتمثل طرق البلاغ عن جرائم الكسب غير المشروع في التالى:

1- واتس آب عبر الهاتف رقم 01551955900.

2- البريد الإلكترونى https://forms.gle/L1BnkQEckxkBK17i.

3- رمز الاستجابة السريعة.

وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل، وجه بسرعة العمل على إيجاد قناة إلكترونية يمكن من خلالها تقديم المواطنين للبلاغات والشكاوي عن بعد إلى جهاز الكسب غير المشروع، والتي تكون متعلقة بإعمال أحكام قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 المعدل، تيسيرا على المواطنين وترشيداً للوقت والجهد والنفقات وحماية للمبلغين وسرية البيانات وإسراعاً لوتيرة الإجراءات القضائية.