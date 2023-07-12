وزارة الداخلية تنظم دورة تدريبية فى مكافحة العنف ضد المرأة

كتب محمود عبد الراضي

نظمت وزارة الداخلية دورة تدريبية فى مجال "مكافحة العنف ضد المرأة" للكوادر الشرطية العربية بمقر أكاديمية الشرطة خلال الفترة من 9-12 يوليو 2023).

جاء ذلك فى إطار ترسيخ الدور الريادى لوزارة الداخلية المصرية فى مجال حقوق الإنسان ووفقاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها رئيس الجمهورية فى سبتمبر 2021، وسعى مصر الدائم لتطوير مستوى تعاونها القائم بالفعل مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان.

ونظمت وزارة الداخلية "قطاع حقوق الإنسان" دورة تدريبية فى مجال (مكافحة العنف ضد المرأة) للكوادر الشرطية العربية بمقر أكاديمية الشرطة خلال الفترة من 9-12 يوليو 2023 تنسيقاً مع "المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان" التابع للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وبالتعاون مع (مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة- جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية – المجلس القومى للمرأة- هيئة التعاون الدولى بالسفارة الإسبانية) .

تأتى الدورة المشار إليها فى إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان ورفع كفاءة الكوادر الشرطية العربية العاملة فى مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة.