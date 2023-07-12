اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 يوليو 2023 01:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة التعليم: نتائج امتحانات الثانوية العامة مبشرة والتصحيح يسير بدقة

الأربعاء، 12 يوليو 2023 01:00 ص
وزارة التعليم: نتائج امتحانات الثانوية العامة مبشرة والتصحيح يسير بدقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 يسير بشكل منتظم وبدقة، موضحة أن النتائج مبشرة وكل طالب سوف يحصل على حقه كاملا، لافتة إلى أن المجاميع ستكون على قدر اجتهاد الطالب وإجاباته فى الامتحانات، مضيفة أن التصحيح يتم وفق آليات دقيقة ومن ثم على جميع الطلاب الاطمئنان وتراعى كنترولات الثانوية العامة أى صعوبات تواجه الطلاب فى الأسئلة بعد قرار اللجنة المختصة بمراجعة نماذج الإجابات لكل مادة.
 
وتواصل كنترولات الثانوية العامة تصحيح كراسات الإجابة للأسئلة المقالية والاختيارية فى المواد الدراسية التى أدى فيها الطلاب الامتحانات، حيث تم الانتهاء من عدة مواد كان أبرزها الجغرافيا والكيمياء إضافة إلى المواد الدراسية غير المضافة واللغة الثانية والعربى، وجار تصحيح اللغة الأجنبية الأولى والفيزياء والتاريخ، و اقتربت الكنترولات من انهاء تصحيح الفيزياء والتاريخ.
 
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن تصحيح امتحانات الثانوية العامة وتجميع الدرجات وتحديد الأوائل يحتاج لأقل من 15 يوما بعد انتهاء الامتحانات والمقرر لها الخميس المقبل 13 يوليو الجارى، ومن ثم سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 قبل نهاية الشهر الحالى.

التربية والتعليم

نتيجة امتحانات الثانوية العامة

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

اخبار مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

وزارة التعليم تنتهى من تصحيح الكيمياء للثانوية العامة وتؤكد: الدرجات مطمئنة

الأحد، 09 يوليو 2023 06:00 ص

وزير التعليم: لجنة خاصة لتصحيح إجابة أى طالب اعترف بالغش عبر مواقع التواصل

الأحد، 09 يوليو 2023 10:03 ص

تداول أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة والتعليم تحقق.. ضبط الطالب صاحب الفيديو المتداول على فيسبوك أثناء تأدية امتحان اللغة الأولى.. وحجازى يؤكد: لجنة خاصة لتصحيح إجابة أى طالب اعترف بالغش

الأحد، 09 يوليو 2023 11:10 ص

وزير التعليم: تصحيح أوراق أى طالب يصرح بقيامه بالغش فى لجنة خاصة.. رضا حجازى: فحص الهاتف المحمول للطالب المضبوط بالغش الإلكترونى.. وفى حال ثبوت اتصاله بأحد المدرسين يُحول المدرس للتحقيق.. صور

الأحد، 09 يوليو 2023 07:58 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة