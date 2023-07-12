اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 يوليو 2023 11:51 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن بوست: القنابل العنقودية محرمة دوليا وتشكل تهديدا حتى فى حالة عدم انفجارها

الأربعاء، 12 يوليو 2023 11:49 ص
واشنطن بوست: القنابل العنقودية محرمة دوليا وتشكل تهديدا حتى فى حالة عدم انفجارها الحرب الروسية الأوكرانية
واشنطن (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سلط مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الضوء على تصريحات وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو التى أكد فيها أن تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا بقنابل عنقودية سوف يطيل مدة الحرب، وأوضحت كاتبة المقال الصحفية نيها ماسي أن القنابل العنقودية ذات قدرة تدميرية عالية حيث يتولد لدى انفجارها أعداد كبيرة من القنابل الأصغر التي تنتشر في مساحة واسعة ما يشكل خطرًا جسيمًا على المدنيين.
 
يأتي ذلك بعدما أعلنت الإدارة الأمريكية مؤخرا تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية على التصدي للهجمات الروسية في إطار الحرب الضروس المشتعلة بين الطرفين منذ أواخر فبراير من العام الماضي بعد قيام موسكو بشن عملية عسكرية خاصة هناك. 
 
وأوضحت كاتبة المقال الصحفية أن الخطر الأكبر يكمن في أن ذلك النوع من القنابل لا ينفجر إلى إذا ارتطم بجسم صلب وفي حالة عدم انفجارها تشكل تهديدًا كبيرًا على المدى البعيد، حيث تتسبب فى وقوع العديد من الضحايا حتى بعد انتهاء الصراع على مدار أعوام وعقود.
 
وأوضح المقال أن القنابل العنقودية محرمة دوليا حيث قامت ما يقرب من 120 دولة بحظر استخدام وإنتاج ونقل ذلك النوع من القنابل، إلا أن الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا لم تنضم لتلك الاتفاقية.
 
ويشير المقال إلى تصريحات وزير الدفاع الروسي التي يؤكد فيها أن بلاده لم تستخدم قط القنابل العنقودية نظرا لم ينطوي عليه استخدامها من خطورة داهمة على المدنيين.
 
وتطرق المقال في سياق متصل إلى تطورات الموقف في ساحة القتال بين القوات الروسية والأوكرانية في إطار الصراع الدامي بين الطرفين منذ ما يربو على عام ونصف، موضحا أن القوات الروسية قامت بتنفيذ عدة هجمات على القطاع الشمالي الشرقي من خط المواجهة في منطقة خاركيف.
 
وفي الوقت نفسه، يشير المقال إلى أن القوات الأوكرانية مازالت تحتفظ بمواقعها على الجبهة الشرقية من القتال على الرغم من شراسة القتال مع الجانب الروسي عند مدينة باخموت ما أعاق تقدم القوات الروسية في تلك المنطقة من القتال.
 
ويشير المقال في الختام إلى أن تلك التطورات تأتي في وقت رفضت فيه قمة حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، التي بدأت أعمالها أمس الثلاثاء في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، انضمام أوكرانيا لعضوية الحلف في الوقت الراهن في ظل احتدام الصراع بين القوات الأوكرانية والروسية خشية تصعيد الصراع مع روسيا.

القنابل العنقودية

روسيا

اوكرانيا

وزير الدفاع الروسى

امريكا

الولايات المتحده



الموضوعات المتعلقة

مجلس الأمن الروسى: موسكو سترد بالمثل فى حال استخدمت أوكرانيا القنابل العنقودية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 11:02 م

دعم أوكرانيا بـ"القنابل العنقودية" يثير الجدل.. جارديان تصف قرار واشنطن بـ"الخطأ الكبير".. وتؤكد: الأجيال القادمة ستدفع الثمن.. كييف تتعهد بعدم استخدامها فى العمق الروسى.. وتقرير: سلاح أصاب 20 ألفا في فيتنام

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 03:30 م

رئيس الوزراء الكندي يرفض استخدام أوكرانيا للقنابل العنقودية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 03:00 ص

مسؤول سابق في الناتو: القنابل العنقودية خطوة ذكية من الإدارة الأمريكية

الأحد، 09 يوليو 2023 09:00 م

منظمات حقوق الإنسان تهاجم بايدن لإعلانه إمداد أوكرانيا بالقنابل العنقودية.. فيديو

الأحد، 09 يوليو 2023 07:00 م

أمريكا سترسلها لأوكرانيا.. ما القنابل العنقودية المحظورة من 100 دولة؟ فيديو

الأحد، 09 يوليو 2023 03:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة