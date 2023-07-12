اليوم السابع
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هبوط مؤشرات البورصة فى ختام تعاملات جلسة الأربعاء بتداولات 1.5 مليار جنيه

الأربعاء، 12 يوليو 2023 03:01 م
هبوط مؤشرات البورصة فى ختام تعاملات جلسة الأربعاء بتداولات 1.5 مليار جنيه البورصة المصريه
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات تقترب من 1.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.160 تريليون جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 17144 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 3132 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 20816 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 7177 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 3392 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 5034 نقطة.

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