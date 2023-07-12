اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ميناء دمياط يستقبل 8 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 12 يوليو 2023 02:41 م
ميناء دمياط يستقبل 8 سفن متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة .
 
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30846 طنا تشمل :  412 طن حديد تسليح و 1948 طن رمل و 3300 طن يوريا و 9340 طن أسمنت معبأ و 15846 طن بضائع متنوعة .
 
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40122 طنا تشمل : 697 طن خشب زان و 2700 طن أرز معبأ و 7899 طن خردة و 376 طن فول صويا و 5382 طن ابلاكاش و 1323 طن عدس و 4205 طن ذرة و 9201 طن فول و 627 طن كسب عباد و 712 طن صودا معبأ و 7000 طن قمح.
 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 717 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 314 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5100 حاوية مكافئة .
 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 164180 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 221886 طنًا .
 
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3968 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و شبرا و امبابة ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم  قادم من الاسكندرية ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5603 شاحنة .

 


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