اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 يوليو 2023 08:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ميدفيديف يحذر: الحرب العالمية الثالثة تقترب

الأربعاء، 12 يوليو 2023 08:46 ص
ميدفيديف يحذر: الحرب العالمية الثالثة تقترب ميدفيديف
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال ديمترى ميدفيديف نائب سكرتير مجلس الأمن الروسى برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين إن زيادة حلف شمال الأطلسى مساعداته العسكرية لأوكرانيا تقرب الحرب العالمية الثالثة.

وتعليقا على اليوم الأول من قمة الحلف، الذى تقوده الولايات المتحدة، فى ليتوانيا، حيث تعهد عدد من الدول بتقديم المزيد من الأسلحة والدعم المالى لكييف، قال ميدفيديف حسبما نقلت "سكاى نيوز"، إن المساعدات لن تمنع روسيا من تحقيق أهدافها في أوكرانيا.

وكتب ميدفيديف على تطبيق المراسلة تيليجرام "لم يستطع الغرب الذي استبد به الجنون أن يأتي بشيء آخر... في الواقع، إنه طريق مسدود. الحرب العالمية الثالثة تقترب".

وأضاف "ماذا يعني كل هذا بالنسبة لنا؟ كل شيء واضح. العملية العسكرية الخاصة ستستمر لنفس الأهداف".

تصف روسيا أعمالها فى أوكرانيا بأنها "عملية عسكرية خاصة"، بينما تقول كييف وحلفاؤها إن موسكو تشن حربا غير مبررة للاستيلاء على الأراضي والسيطرة على جارتها.

يقول الغرب إنه يريد مساعدة أوكرانيا على الفوز بالحرب، وزودها بالفعل بكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة الحديثة.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستزود كييف بذخائر عنقودية تطلق عادة أعدادا كبيرة من القنابل الصغيرة على مساحة واسعة. ويحظر العديد من الدول هذا النوع من الذخائر.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن موسكو ستضطر إلى استخدام أسلحة "مماثلة" إذا زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بالقنابل العنقودية.

وسبق أن تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات باستخدام الذخائر العنقودية بالفعل في الحرب المستمرة منذ أكثر من 500 يوم.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء الكندي يرفض استخدام أوكرانيا للقنابل العنقودية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 03:00 ص

دعم أوكرانيا بـ"القنابل العنقودية" يثير الجدل.. جارديان تصف قرار واشنطن بـ"الخطأ الكبير".. وتؤكد: الأجيال القادمة ستدفع الثمن.. كييف تتعهد بعدم استخدامها فى العمق الروسى.. وتقرير: سلاح أصاب 20 ألفا في فيتنام

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 03:30 م

إعلام روسي: قصف أوكراني يستهدف مدينة توكماك فى زابوراجيا باستخدام ذخائر عنقودية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 10:05 م

مجلس الأمن الروسى: موسكو سترد بالمثل فى حال استخدمت أوكرانيا القنابل العنقودية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 11:02 م

روسيا: تزويد واشنطن كييف بذخائر عنقودية سيضطرنا لاستخدام أسلحة مماثلة

الأربعاء، 12 يوليو 2023 03:00 ص

قوات كييف تقصف مدينة توكماك بالذخائر العنقودية

الأربعاء، 12 يوليو 2023 04:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة