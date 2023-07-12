من هو مذيع "بى بى سى" المتورط بالفضيحة الجنسية؟

وكالات

تساؤلات عدة حول المذيع "المتورط" فى فضيحة هزت عرش هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، حيث كشفت الهيئة البريطانية النقاب عن هويته، وكشفت زوجة هيو إدواردز، أنه المذيع البارز فى هيئة "بى بى سى" الذى يواجه منذ أيام اتهامات ذات طبيعة جنسية.

وكتبت فيكى فليند فى بيان أرسلته لوكالة "بى أيه" البريطانية للأنباء: "أدلى بهذا البيان نيابة عن زوجى هيو إدواردز، بعد 5 أيام صعبة جدا بالنسبة إلى عائلتنا"، ذاكرة أن زوجها يعانى مشكلات اكتئاب.

وأضافت فليند: "ما أن يصبح فى وضع يسمح له بذلك، يعتزم الرد على المقالات التى نشرت" مشيرة إلى أنه تبلغ الاتهامات الخميس.

قصة الفضيحة

وجدت هيئة "بى بى سى" البريطانية العامة نفسها فى أزمة منذ نشرت صحيفة "ذى صن" الجمعة مقالا ذكرت فيه أن مقدم برامج معروفا فيها لم تورد اسمه دفع أموالا لقاصر لم يعرف إن كان ذكرا أو أنثى ليرسل إليه صورا ذات طابع إباحى.

وتصدر ما كشفته "ذى صن" أخبار الصحف ووسائل الإعلام البريطانية خلال نهاية الأسبوع الماضى وأجرت هيئة "بى بى سي" لقاء مع شرطة لندن الاثنين بهذا الشأن.

وكانت "بى بى سى" علّقت الأحد عمل إدواردز (61 عاما) الذى يعد من أبرز صحفى "بى بى سى" وكان من أعلن للعالم وفاة الملكة إليزابيث الثانية فى سبتمبر الماضى.

من جهتها، قالت شرطة لندن، إن أى جرم جنائى لم يرتكب على ما يبدو فى سياق هذه القضية.

وأوضحت فى بيان "فى سبيل التوصل إلى هذا القرار، تحدثت (الشرطة) إلى عدد من الأطراف، من بينهم بى بى سى ومقدّم الشكوى وعائلته. لن تتّخذ الشرطة أى إجراء آخر".