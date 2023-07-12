وقالت الشرطة -حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية- إن إطلاق النار وقع فى بلدة "كوانوبوله" فى مقاطعة "الكاب الشرقية"، مضيفة أنه لم يتم القبض على أى مشتبه به حتى الآن وأن عمليات البحث لا تزال جارية.

وأضافت الشرطة أن الدافع وراء إطلاق النار غير واضح.

يشار إلى أن جنوب إفريقيا لديها أحد أعلى معدلات جرائم القتل فى العالم، حيث قتل ما لا يقل عن 2629 شخصا بأسلحة نارية فى الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وذلك وفقا للإحصاءات الرسمية.