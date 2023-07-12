مصرع 10 أشخاص بينهم أطفال جراء اندلاع حريق فى منزل بباكستان

إسلام أباد (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن عشرة أشخاص لقوا مصرعهم إثر نشوب حريق فى أحد المنازل بمدينة "لاهور" الواقعة شرقى البلاد.

ونقلت قناة "إيه بى سى" الأمريكية عن المسؤول بالشرطة على ناصر قوله" إن من بين القتلى أربعة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 6 سنوات و16 سنة، مشيرا إلى أنه لم تتضح بعد أسباب وملابسات اندلاع الحريق الذي يشتبه المحققون في أنه ناجم عن حدوث ماس كهربائى.

من جهته، عبر رئيس الوزراء الباكستاني "شهباز شريف" عن حزنه إزاء سقوط ضحايا جراء هذا الحريق.