اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يوليو 2023 04:36 م
أكرم القصاص
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مصرع 10 أشخاص بينهم أطفال جراء اندلاع حريق فى منزل بباكستان

الأربعاء، 12 يوليو 2023 03:07 م
مصرع 10 أشخاص بينهم أطفال جراء اندلاع حريق فى منزل بباكستان الشرطة الباكستانية ـ صورة أرشيفية
إسلام أباد (أ ش أ)

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أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن عشرة أشخاص لقوا مصرعهم إثر نشوب حريق فى أحد المنازل بمدينة "لاهور" الواقعة شرقى البلاد.

ونقلت قناة "إيه بى سى" الأمريكية عن المسؤول بالشرطة على ناصر قوله" إن من بين القتلى أربعة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 6 سنوات و16 سنة، مشيرا إلى أنه لم تتضح بعد أسباب وملابسات اندلاع الحريق الذي يشتبه المحققون في أنه ناجم عن حدوث ماس كهربائى.

من جهته، عبر رئيس الوزراء الباكستاني "شهباز شريف" عن حزنه إزاء سقوط ضحايا جراء هذا الحريق.

 


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