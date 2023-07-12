اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 يوليو 2023 01:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع طفلين غرقا بترعة الإبراهيمية فى المنيا

الأربعاء، 12 يوليو 2023 12:34 م
مصرع طفلين غرقا بترعة الإبراهيمية فى المنيا ترعة - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
لقى طفلان مصرعهما أثناء الاستحمام، فى المجري المائي بترعة الإبراهيمية بمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا
 
تلقت أجهزة الأمن بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن مصرع طفلين غرقا أثناء الاستحمام في ترعة الإبراهيمية أمام مركز أبوقرقاص، هربا من الحر.
 
وانتقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة أبو قرقاص وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ وتبين غرق كلا من: "م - أ - ط"، 13 عاما ، و"أ - إ - ج" ، 14 عاما، مقيمان بمركز أبوقرقاص، وتم انتشال الجثتين من داخل ترعة الإبراهيمية، من أمام قرية ماقوسة في زمام مركز المنيا، ونقلهما إلى مشرحة مستشفي الحميات، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 

مديرية الامن

حوادث

وزارة الداخلية

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة