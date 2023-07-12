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مصرع شخص وإصابة 2 إثر تصادم سيارتين أعلى طريق الواحات الصحراوى

الأربعاء، 12 يوليو 2023 10:49 ص
مصرع شخص وإصابة 2 إثر تصادم سيارتين أعلى طريق الواحات الصحراوى حادث تصادم - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين إثر حادث تصادم سيارة ملاكى ونقل أعلى طريق الواحات  الصحراوى، مما أدى الى ظهور كثافات مرورية بالطريق وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا  من الخدمات المعينة فى طريق الواحات الصحراوى بوجود مصادمة،  وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 2 آخرين، وتوقف حركة السيارات وانتقلت أوناش المرور الى المكان، وتم الرفع من أعلى الطريق، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.
 
 

أمن الجيزة

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طريق الواحات الصحراوى

حادث مرورى



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