مصرع شخص وإصابة آخرين فى تصادم سيارة ميكروباص بتوك توك بالصف

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شخص مصرعه وأصيب آخرين، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بتوك توك في الصف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى المركزي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث تصادم بطريق الصف، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، تصادم سيارة ميكروباص، بتوك توك، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة إثنين آخرين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الصف المركزي، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واستمع رجال المباحث لأقوال المصابين لكشف ملابسات الحادث، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.