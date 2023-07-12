مصرع خباز غرقًا بترعة البحر الصغير في الدقهلية.. نزل للاستحمام هربًا من الحر

الدقهلية شريف الديب

لقى خباز مصرعه غرقًا داخل ترعة البحر الصغير بنطاق مركز محلة دمنة بمحافظة الدقهلية وذلك بعد نزوله للاستحمام هربًا من حرارة الجو، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار، وجرى انتشال جثمانه بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وإيداعه مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد أحمد القباني، مأمور مركز شرطة محلة دمنة يفيد ببلاغ إدارة شرطة النجدة بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة البحر الصغير المارة أمام قرية منية محلة دمنة دائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه حال قيام" احمد محفوظ محمد كريم"، 19 عامًا عامل بمخبز كائن بذات القرية ومقيم قرية كفر العكل، دائرة مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، بالاستحمام بمياه الترعة هربًا من حرارة الجو، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار بالمياة .

بسؤال شاهد الواقعة محمد فراج صابر الديسطى 34 عامًا، سائق توك توك، ومقيم قرية النزهة - دائرة مركز المنصورة أيد ذات المضمون، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

جری مسح المسطح المانى بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى وانتسال الجثمان واستخراجه وإيداعة مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

حرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۳/۵۹۳ إداري مركز محلة دمنة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.