مشاجرة الطفلين انتهت بجريمة قتل في كرداسة.. تفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، ملابسات مقتل شاب في كرداسة، حيث تبين أن مشاجرة نشبت بين طفلين، وتطور الخلاف إلى والدي الطفلين، حيث أطلق أحدهما النار على الآخر، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة المجني عليه، وأكدوا ارتكاب المتهم الجريمة، كما تم الاستماع لأقوال شهود عيان، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وأكدت التحريات تورط المتهم في ارتكاب الحادث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت النيابة بتشريح الجثة، والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات بينهم، وأطلق أحدهم عيار ناري أسفر عن مقتل شاب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، عقب تحديد هويتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.