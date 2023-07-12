محافظ سوهاج يكرم الأولى على مستوى الجمهورية بمسابقة تطبيقات مايكروسوفت

حضر التكريم كل من الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وماهر عبد الخالق مدير الشئون التنفيذية بالمديرية، وهايدي جمال مدير مدارس جيل المستقبل.

وهنأ المحافظ الطالبة الفائزة على مستوى الجمهورية، متمنيا لها المزيد من التوفيق والنجاح، مشيرا إلى حرص المحافظة الدائم على دعم المنظومة التعليمية، وحث المدارس والطلاب على التفوق والارتقاء بالعملية التعليمية من خلال خلق روح تنافسية بين الطلاب وإبراز الانشطة التعليمية التي تنمي المهارات والمعلومات؛ من أجل خلق جيل واعي يستطيع مواكبة التطور التكنولوجي والتقدم العلمي الذي نعيشه.