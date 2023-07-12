محافظ المنوفية يحيل واقعة تزوير "تأشيرة وختم" على طلب حكومى للنيابة العامة

أحال اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة تزوير تأشيرة المحافظ وختم لأحد النواب علي طلب لأحد العاملين بالتربية والتعليم للنيابة العامة لإعمال شئونها حيال الواقعة.

تبين بالفحص وجود شبهة تزوير في تأشيرة منسوبة للسيد المحافظ وختم لأحد النواب على طلب مقدم من أحد العاملين بالتربية والتعليم للموافقة على إلغاء الندب والتثبيت بأحد الأقسام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الطلب المذكور ، حيث اتضح أثناء تداول الطلب بين إدارات التربية والتعليم اكتشاف شبهة التزوير وبالرجوع للمختصين بذات الشأن تم التأكد من صحة الواقعة، وعليه أمر محافظ المنوفية على الفور بإحالة الموضوع بكامل جوانبه للنيابة العامة لإعمال شؤونها.

وأكد محافظ المنوفية أنه سيضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه العبث بمحررات رسمية ومحاولة تحقيق الاستفادة منها، لافتا إلى أن القانون كفل كل الطرق الشرعية لتأدية الخدمات، وسيتم التصدى بكل حزم لأي خروج على القانون .