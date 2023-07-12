محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بكفر شكر.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية تفقد خلالها عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذُها بمدينة كفر شكر، من بينها أعمال تنفيذ مبنى الإدارة الزراعية وموقف السيارات بكفر شكر، ومتابعة أعمال إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر، بالإضافة لتفقد أعمال إنشاء محطة معالجة صرف صحى برقطا، وذلك للوقوف على آخر مُستجدات الأعمال على أرض الواقع ولتسريع منظومة العمل، لنهو تلك المشروعات فى مُدتها المُقررة ودخولها الخدمة للنهوض بالخدمات المُقدمة للمواطنين، يرافقه الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر، والمهندس على عودة وكيل وزارة الإسكان بالقليوبية.

واستهل المحافظ، جولته بتفقد محطة مياه المنشأة الكبرى التى تبلُغ طاقتها الإنتاجية 45 ألف م3/ يوم، مشيراً إلى أن المحطة تخدم نحو 225 ألف نسمة من أهالى مركز ومدينة كفر شكر، حيث شددَّ على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المُقررة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة فى نهاية العام الحالى.

ومن الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من 93% من إجمالى أعمال المحطة المدنية، وجارى توريد الكهروميكانيك، كما اطمأن المحافظ من مهندسى الموقع على مشروع تنفيذ شبكات المياه بمدينة كفر شكر، حيث جارى الانتهاء من الناحية الغربية لمدينة كفر شكر وجارى التنسيق لإنشاء عداية لخط المياه للناحية الشرقية، موجهاً بالعمل بالتوازى مع إنشاءات المحطة للاستفادة بالمحطة بمجرد الانتهاء منها وإدخالها الخدمة.

فيما استكمل محافظ القليوبية، جولته بتفقد مبنى الإدارة الزراعية وموقف السيارات بمدينة كفر شكر، والذى يتم الإشراف عليه من قبل مديرية الإسكان بالقليوبية بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه، وقد تم الانتهاء من أعمال إنشاء الخرسانة والأسقف للمبنى بالكامل وجارى العمل فى التشطيبات الداخلية وأعمال التأثيث والمحارة والسباكة، ووصلت نسبة التنفيذ الكُلية إلى 75%، ويتم العمل على قدمٍ وساق لإدخال المبنى بالكامل للخدمة وذلك لخدمة مواطنى مركز ومدينة كفر شكر.

وتجدُر الإشارة إلى أنه سيتم إنشاء موقف حضارى مُتميز ومُتكامل الخدمات بمدينة كفر شكر، مزود بجميع الخدمات التى يحتاج إليها السائقين، فضلاً عن إنشاء مسجد بمدخل الموقف، وتم إعداد وتصميم الموقف ليستوعب أكثر من 300 سيارة أجرة ما بين ميكروباص ومينى باص وأتوبيس على مساحة 700 متر، وذلك للقضاء على المواقف العشوائية بالمدينة.

وتابع "الهجان"، جولته بتفقد محطة معالجة صرف صحى عزبة القدرى ببرقطا، والتى تبلغ مساحتها 4 أفدنة، وتخدم قرى "الشقر، وبرقطا، وكفر كردي"، ويتم إنشاؤها على مرحلتين بطاقة استيعابية 15 ألف م3/يوم، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية إلى 95٪، والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 60%، وتبلغ القيمة التعاقدية لإنشاء المحطة 100 مليون جنيه، ووجه المحافظ بدفع الأعمال وتكثيفها والعمل بنظام الورديات لتسليم المحطة قبل المدة الزمنية المحددة، وذلك لحاجة المواطنين إليها لحل مشكلة الصرف الصحى بتلك القرى.