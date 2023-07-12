محافظ الشرقية: إيقاف العاملين بالوحدة المحلية بالهيصمية لتقصيرهم فى العمل

الشرقية- إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار 5602 لسنة 2023 بوقف كل من" ا، ع، س " رئيس الوحدة المحلية بالهيصمية – التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس،" ج، ف، م"، رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بالهيصمية التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس.

و" ج، إ، ح"، مشرف بالقسم الهندسي بالوحدة المحلية بالهيصمية التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، و " ع، ا ،ا " مشرف فني بالوحدة المحلية بالهيصمية التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس،" م، ا، م " مشرف فني بالوحدة المحلية بالهيصمية التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس ،عن العمل احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معهم أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.

وأكد محافظ الشرقية أنه دائم المتابعة لأداء رؤساء المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحلية القروية والعاملين بالإدارات الهندسية وذلك لضبط منظومة العمل وتحسين مستوي الأداء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.