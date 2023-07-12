محافظ الدقهلية ووكيل وزارة الصحة يشهدان افتتاح جناح الحضانات بمستشفى أتميدة المركزي

الدقهلية: ىمحمد الحبشي

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور شريف مكين وكيل وزراة الصحة، اليوم، الأربعاء، مراسم افتتاح وتطوير قسم الحضانات بمستشفى أتميدة المركزي بتكلفة بلغت 2.5 مليون جنيه

جاء ذلك بحضور الدكتورة هبة الشريف مدير إدارة الطب العلاجى، والدكتورة بسمة شوكت مدير إدارة الحضانات وعنايات الأطفال والدكتورة نجلاء فتحي مدير إدارة الرعاية العاجلة، وكان في استقبالهم الدكتور مصطفى الهواري مدير المستشفى، والدكتورة سحر فؤاد مدير الاداره الصحية بميت غمر ولفيف من نواب البرلمان والجهاز التنفيذي

وتفقدا افتتاح توسعات وتطوير قسم الحضانات للأطفال المبتسرين حديثي الولادة والذي يبلغ عددهم 18 حضانة بزيادة 10 حضانات، واطلع على تطورات مركز الكلى ويوجد به 44 ماكينة للغسيل الكلوي تخدم 119 مريض يوميا

واعرب الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة عن خالص تقديره وشكره لقيادات المجتمع المدني لتعاونه المستمر مع صحة الدقهلية وهو ما ينعكس بالايجاب على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.