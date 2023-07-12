محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة كافة المخلفات المتراكمة على حرم السكة الحديد

وقد وجه محافظ الإسكندرية جميع الجهات التنفيذية المسئولة بسرعة إزالة المخلفات المتراكمة على حرم السكة الحديد بالمناطق السابق ذكرها، لافتا إلى أنه تمت إزالة ما يقرب من 70 طن مخلفات من حرم السكة الحديد خلال الأيام الماضية.

هذا وأكد الشريف، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تحقيق ما فيه النفع للمواطنين وتعمل على الاستجابة السريعة لمطالبهم.