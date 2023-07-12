اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يوليو 2023 08:43 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة كافة المخلفات المتراكمة على حرم السكة الحديد

الأربعاء، 12 يوليو 2023 07:55 م
محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة كافة المخلفات المتراكمة على حرم السكة الحديد محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت محافظة الإسكندرية، حملة مكبرة في إطار تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاستجابة لشكاوي المواطنين، فقد وردت عدة شكاوي خلال الأيام الماضية بشأن انتشار القمامة على حرم السكة الحديد بمناطق (الضاهرية باكوس، غبريال، سيدى بشر،  العصافرة ، المندرة).
 
وقد وجه محافظ الإسكندرية جميع الجهات التنفيذية المسئولة بسرعة إزالة المخلفات المتراكمة على حرم السكة الحديد بالمناطق السابق ذكرها، لافتا إلى أنه تمت إزالة ما يقرب من 70 طن مخلفات من حرم السكة الحديد خلال الأيام الماضية. 
 
هذا وأكد الشريف، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تحقيق ما فيه النفع للمواطنين وتعمل على الاستجابة السريعة لمطالبهم.

 


الاسكندرية

حرم السكة الحديد

احياء الاسكندرية

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